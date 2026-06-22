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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Юные ижевчане начали сами благоустраивать свой двор на улице Максима Горького

11:55, 22 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Юные ижевчане начали сами благоустраивать свой двор на улице Максима Горького
11:55, 22 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
106
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#уборка дворов\n#благоустройство
Источник фото: ИИ
106
0

Всё началось с исправления маленького вандала.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в одном из дворов дети создали «Трудовой лагерь». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

Ранее во дворе домов №155 и №157 по улице Максима Горького жильцы начали замечать следы мелкого вандализма. Им удалось вычислить хулигана, и старшая по дому предложила ему помочь привести территорию в порядок.

Глядя на ребёнка, к нему подключились и другие юные жители домов. Ребята создали общий чат, и у них появился свой «Трудовой лагерь». Теперь дети вместе убирают мусор, ухаживают за газонами и красят фасады, а после работ устраивают совместные чаепития. 

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11:55, 22 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
106
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#уборка дворов\n#благоустройство