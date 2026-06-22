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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Автобусы Ижевска замрут на одну минуту 22 июня

09:10, 22 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Автобусы Ижевска замрут на одну минуту 22 июня
09:10, 22 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Ижевск\n#автобусы\n#минута молчания
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Этой остановкой в пути водители присоединятся к общероссийской минуте молчания.

Ижевск. Удмуртия. 22 июня 2026 года в 13:15 автобусы в Ижевске остановятся на одну минуту. Об этом сообщает ИПОПАТ.

Напомним, в эту минуту по местному времени пройдёт общероссийская минута молчания (0+). Водители остановят автобусы там, где они будут находиться в этот момент.

«Одна минута тишины. Одна минута памяти. Вместе со всей страной. 85 лет назад, 22 июня 1941 года в 12:15 по московскому времени, прозвучало обращение правительства к гражданам СССР о нападении нацистской Германии. Эта короткая остановка — наш общий поклон тем, кто не вернулся. Помним», — говорится в сообщении предприятия.

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09:10, 22 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
200
0
#Ижевск\n#автобусы\n#минута молчания