Ижевск. Удмуртия. 22 июня 2026 года в 13:15 автобусы в Ижевске остановятся на одну минуту. Об этом сообщает ИПОПАТ.

Напомним, в эту минуту по местному времени пройдёт общероссийская минута молчания (0+). Водители остановят автобусы там, где они будут находиться в этот момент.

«Одна минута тишины. Одна минута памяти. Вместе со всей страной. 85 лет назад, 22 июня 1941 года в 12:15 по московскому времени, прозвучало обращение правительства к гражданам СССР о нападении нацистской Германии. Эта короткая остановка — наш общий поклон тем, кто не вернулся. Помним», — говорится в сообщении предприятия.