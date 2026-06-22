Ижевск. Удмуртия. 22 июня, в День памяти и скорби, у Монумента боевой и трудовой славы в Ижевске прошел траурный митинг, посвященный 85-летию начала войны. Ровно в 4:00 утра участники зажгли свечи и возложили цветы к Вечному огню. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительсва Удмуртии.

В программе прозвучали стихи и песни в исполнении школьников. С речью выступили зампредседателя Госсовета Удмуртии Иван Черезов, глава общественной организации «Долг» Фаиль Ибрагимов и председатель «Патриотов границы» Андрей Харитонов. Он напомнил, что пограничники первыми приняли удар врага и до последнего стояли на рубежах.

Днем в сквере Победы пройдет акция «Помним» (18+) с интерактивными площадками. В 13:15 по местному времени по всей республике объявят минуту молчания.