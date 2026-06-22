Ижевск. Удмуртия. «PRO Женщин» решило украсить Ижевск декоративной скамейкой. Как рассказала «Сусанину» ответственная за связи со СМИ представительниц сообщества Алла Коновалова, идея получила поддержку главы города Дмитрия Чистякова.

«Конкретное место пока не определили, хотелось бы перед зданием администрации города там, где скульптурное изображение сердца. Хочется, чтобы эта скамейка стала неким местом женской силы. Будем рады, если в Ижевске найдутся партнёры, готовые поддержать нашу инициативу», — сказала Алла Леонидовна.

Напомним, в Удмуртии международное сообщество «PRO Женщин» объединяет сотни девушек и женщин.

Также напомним, что украшение городского пространства Ижевска установкой скамеек и благоустройством небольших зон, может стать доброй традицией. Так, осенью 2025 года появился Сквер предпринимателей, который обустроили члены бизнес-ассоциации.