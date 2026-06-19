Красноярск. Красноярский край. Нефтяники из Удмуртии презентовали свои научные проекты на XIX Кустовой научно-практической конференции «Роснефти» в Красноярске, Томске, Тюмени и Самаре.

Инженер по глинистым растворам «Удмуртнефть-Бурения» Александр П. впервые принял участие в конференции и сразу стал лучшим в секции «Бурение скважин». В своей исследовательской работе он предложил заменить синтетический графит, который используется на предприятии в качестве смазывающей и кольматирующей добавки для бурового раствора, на природный, используемый в металлургии. Применение природного графита за счёт его меньшей стоимости и возможности применения в меньших концентрациях позволит сэкономить значительные средства.

«Я очень рад, что Компания даёт возможность молодым сотрудникам развиваться. Мне интересно заниматься проектной деятельностью, предлагать что-то новое. Сейчас мой проект проходит опытно-промысловые испытания, по результатам которых он будет дополнен для участия в Межрегиональной научно-технической конференции», – поделился мнением Александр.

Сразу две награды привезла с конференции ведущий инженер отдела эффективности и экономического анализа бурения «Удмуртнефти» Анастасия М. Она стала победителем в секции «Экономика и финансы» и заняла третье место в секции «Бурение скважин». В основе первой идеи молодого инженера лежит внедрение силикатных ванн и ускоренных рецептур растворов для цементирования. Её проект, не требующий дополнительных вложений, поможет обеспечить внутреннюю доходность процессов бурения выше 40 %. Инновационная технология борьбы с поглощениями бурового раствора, ранее не применяемая в Волго-Уральском регионе, стала основой второго исследования Анастасии. Испытания уже прошли на скважинах «Удмуртнефти» и доказали свою эффективность: время изоляционных работ сократилось в четыре раза, экономия на одной скважине составила до 2,6 млн рублей.

Кустовая научно-техническая конференция «Роснефти» проводится с 2006 года. За это время более четырёх тысяч проектов молодых специалистов были внедрены в производство. Более 5,5 миллиардов рублей составила экономическая эффективность инноваций молодых сотрудников.

В ноябре авторы лучших проектов выступят на финальном этапе в Москве.