Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии рассмотрит ряд дел с участием ООО «Строительное управление-157». Как сообщает пресс-служба суда, компания подала заявление на УФАС по УР за включение в реестр недобросовестных поставщиков.

В рамках иных дел «СУ-157» поданы исковые заявления о признании незаконными решений об одностороннем отказе от исполнения муниципальных контрактов, заключенных с МУП Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», а также госконтракта по объекту «Ремонт участка автомобильной дороги Дебесы – Кез – Чепык в Дебёсском районе Удмуртской Республики».

Напомним, ранее сообщалось, что данный подрядчик не вышел в назначенный срок на объекты ремонта по программам «Пешеходный Ижевск» и «Межквартальный Ижевск». В итоге город предложил подряд другим компаниям.

Отметим, что, по данным сервиса «Селдон Базис» (Seldon.Basis), компания работает в Перми с 1999 года, а её выручка за 2025 год выросла на 624 млн руб., составив 3,5 млрд рублей.