Ижевск. Удмуртия. Наступившая рабочая неделя в Удмуртии будет дождливой. По данным регионального Гидрометцентра, осадки разной интенсивности ожидаются ежедневно, а температурный фон к середине недели понизится.



Сегодня, 22 июня, дожди пройдут на большей части Удмуртии. В отдельных районах синоптики предупреждают о ливнях и грозах. Воздух прогреется до +18…+23 °С.



В последующие дни дожди станут локальными и кратковременными, местами сохранится вероятность гроз. В ночь на 23 июня столбики термометров покажут +12…+17 °С, днём — +17…+22 °С. К 25 июня ночные температуры опустятся до +7…+12 °С, дневные составят +17…+22 °С. Примерно такие же значения сохранятся до конца рабочей пятидневки.



По предварительным данным, дожди будут идти и в субботу.