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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Удмуртию ждёт дождливая неделя

11:33, 22 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Удмуртию ждёт дождливая неделя
11:33, 22 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
145
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Источник фото: ИА «Сусанин»
145
0

Температура воздуха будет постепенно снижаться.

Ижевск. Удмуртия. Наступившая рабочая неделя в Удмуртии будет дождливой. По данным регионального Гидрометцентра, осадки разной интенсивности ожидаются ежедневно, а температурный фон к середине недели понизится.

Сегодня, 22 июня, дожди пройдут на большей части Удмуртии. В отдельных районах синоптики предупреждают о ливнях и грозах. Воздух прогреется до +18…+23 °С.

В последующие дни дожди станут локальными и кратковременными, местами сохранится вероятность гроз. В ночь на 23 июня столбики термометров покажут +12…+17 °С, днём — +17…+22 °С. К 25 июня ночные температуры опустятся до +7…+12 °С, дневные составят +17…+22 °С. Примерно такие же значения сохранятся до конца рабочей пятидневки.

По предварительным данным, дожди будут идти и в субботу.

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11:33, 22 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
145
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода