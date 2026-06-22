Ижевск. Удмуртия. Футбольная команда «Ижевск» всухую закончила домашний матч с «Челябинск-2». Об этом сообщает пресс-служба ФК «Ижевск».

Игра прошла 21 июня на стадионе «Купол» в Ижевске. Матч оказался довольно напряженным и не обошёлся без травм. Во втором тайме пострадал Александр Щербаков, он не смог самостоятельно покинуть поле и его унесли на носилках. Несмотря на это, матч завершился со счётом 1:0 в пользу ижевской команды.

«Два выездных матча очень много сил у нас отобрали, отсюда концовка тяжёлая. <...> Сегодня линия обороны достойно сыграли, могу их только похвалить <...>. Очень приятно играть дома, всегда. Болельщиков всё больше и больше, нас это очень сильно радует, отсюда и у ребят совсем другая мотивация и желание», — заявил главный тренер ФК «Ижевск» Егор Козырев.

Отметим, что на домашнем матче присутствовало более тысячи зрителей.

«Рады, конечно, победили. Тяжёлая очень игра на самом деле. Очень приятно вернуться на родной стадион, у нас тут болельщиков все больше ходит, если честно, очень удивлен, их становится всё больше и больше. Очень приятно», — прокомментировал футболист «Ижевска» Глеб Бизин.

По итогу 13-го тура ижевская команда занимает 8 место.

Напомним, что ранее ФК «Ижевск» проиграл на выезде лидеру своей группы — ФК «Химик» со счётом 3:1.