Ижевск. Удмуртия. Ижевчане рассказали, какие направления они считают лучшими для летнего отпуска. Об этом сообщает пресс-служба платформы по поиску работы «SuperJob» («СуперДжоб») со ссылкой на собственное исследование.

41% опрошенных ответили, что лучшим вариантом отпуска они считают отдых в России, 32% — отдали предпочтения зарубежному туризму. Ещё 27% не определились с ответом.

Отмечается, что мужчины чаще голосуют за отдых внутри страны (44% против 38% у женщин), а женщины, напротив, — за зарубежный (33% против 30% среди мужчин).

«Среди заграничных направлений для отпуска мечты лидирует Турция (12% голосов), второе место у Италии (11%), замыкает топ-3 Таиланд (9%). По 6% голосов набрали Египет, Китай и Греция, по 4% — Вьетнам, Испания и Франция», — говорится в сообщении.

Для отдыха в России чаще предпочитают Сочи и Адлер (по 11%), а также отдых дома (10%). На третьем месте Крым (8%). Горный Алтай и Санкт-Петербург набрали по 6% голосов, Байкал — 5%.