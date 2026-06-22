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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевчане рассказали, где хотели бы провести отпуск

11:20, 22 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Ижевчане рассказали, где хотели бы провести отпуск
11:20, 22 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
130
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#опрос\n#летний отдых\n#отпуск\n#путешествия
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Среди зарубежных стран лидируют Турция и Италия, а в России — города Сочи и Адлер.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчане рассказали, какие направления они считают лучшими для летнего отпуска. Об этом сообщает пресс-служба платформы по поиску работы «SuperJob» («СуперДжоб») со ссылкой на собственное исследование.

41% опрошенных ответили, что лучшим вариантом отпуска они считают отдых в России, 32% — отдали предпочтения зарубежному туризму. Ещё 27% не определились с ответом.

Отмечается, что мужчины чаще голосуют за отдых внутри страны (44% против 38% у женщин), а женщины, напротив, — за зарубежный (33% против 30% среди мужчин).

«Среди заграничных направлений для отпуска мечты лидирует Турция (12% голосов), второе место у Италии (11%), замыкает топ-3 Таиланд (9%). По 6% голосов набрали Египет, Китай и Греция, по 4% — Вьетнам, Испания и Франция», — говорится в сообщении.

Для отдыха в России чаще предпочитают Сочи и Адлер (по 11%), а также отдых дома (10%). На третьем месте Крым (8%). Горный Алтай и Санкт-Петербург набрали по 6% голосов, Байкал — 5%.

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11:20, 22 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
130
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#опрос\n#летний отдых\n#отпуск\n#путешествия