Ижевск. Удмуртия. В отделении Соцфонда России по Удмуртии рассказали, как отцам уйти в отпуск по уходу за ребёнком.

Взять такой отпуск папа может только после завершения отпуска по беременности мамы ребёнка. После этого отец подаёт заявление на работе, которое работодатель направляет в Отделение для назначения пособия.

«Размер пособия составляет 40% от среднего заработка за два предшествующих отпуску по уходу за ребенком календарных года, но не ниже минимального размера этого пособия», — говорится в сообщении.

В 2026 году минимальный размер по уходу составляет 12 270 рублей, максимальный — 83 021 рублей в месяц.

Отмечается, что в период декрета за родителем сохраняется рабочее место, ему засчитывается трудовой стаж, а также он вправе досрочно выйти на работу с сохранением пособия до достижения ребёнком возраста полутора лет.