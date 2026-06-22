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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Отцам в Удмуртии напомнили, как оформить отпуск по уходу за ребёнком

10:00, 22 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Отцам в Удмуртии напомнили, как оформить отпуск по уходу за ребёнком
10:00, 22 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
136
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СФР России по Удмуртии\n#пособия\n#отпуск\n#дети
Источник фото: ИИ
136
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В 2026 году минимальный размер по уходу составляет 12 270 рублей.

Ижевск. Удмуртия. В отделении Соцфонда России по Удмуртии рассказали, как отцам уйти в отпуск по уходу за ребёнком. 

Взять такой отпуск папа может только после завершения отпуска по беременности мамы ребёнка. После этого отец подаёт заявление на работе, которое работодатель направляет в Отделение для назначения пособия.

«Размер пособия составляет 40% от среднего заработка за два предшествующих отпуску по уходу за ребенком календарных года, но не ниже минимального размера этого пособия», — говорится в сообщении.

В 2026 году минимальный размер по уходу составляет 12 270 рублей, максимальный — 83 021 рублей в месяц.

Отмечается, что в период декрета за родителем сохраняется рабочее место, ему засчитывается трудовой стаж, а также он вправе досрочно выйти на работу с сохранением пособия до достижения ребёнком возраста полутора лет.

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10:00, 22 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
136
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СФР России по Удмуртии\n#пособия\n#отпуск\n#дети