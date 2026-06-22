Ижевск, Удмуртия. Правительство Удмуртской Республики приняло постановление о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки «Зенит» в Первомайском и Индустриальном районах Ижевска. Проект предусматривает масштабное обновление городской среды на участке общей площадью 20 гектаров. Документ опубликован на портале udmurt.ru.

В рамках его реализации планируется снос аварийных и ветхих домов, а также строительство современного жилого квартала с необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой. Проект будет реализован в срок до 31 декабря 2040 года.

На территории подлежат сносу 155 нежилых объектов (гаражи и хозпостройки) и 87 аварийных многоквартирных домов, построенных в 1938–1940-х годах. Также будут демонтированы 12 индивидуальных жилых домов и 15 хозяйственных построек при них.

В списке на снос — жилые дома по улицам Ленина, Советской, Красногеройской, а также более 150 гаражей в автогаражном кооперативе «Зеленый».

Проектом предусмотрено возведение многоквартирных домов высотой до 25 этажей. Застройка будет разделена на восемь функциональных зон, включая жилые кварталы, общественно-деловые пространства и участки для социальных объектов.

Также планируется строительство школы на 825 мест и терапевтических отделений взрослой и детской поликлиник. Кроме того, будет выполнено благоустройство территории, включая создание пешеходных зон, велодорожек, детских площадок и парковок. Планируется заключить русло реки Карлутки в коллектор.