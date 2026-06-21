Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска возмутились забору, который установили возле «Русского дома» на Воткинском шоссе. Об этом сообщается в группе «Благоустройство г. Ижевска».

«Здравствуйте, что за нагромождение выстроено перед фасадом Русского Дома (бывшего кинотеатра Ударник)? Эти постройки уродуют ландшафт города и данного места. Не видно даже вывески с названием учреждения за этими «шалашами», неужели для них не нашлось другого места?», — спрашивает горожанин.

«У нас любят "теплицы" лепить, везде "колхоз"», — добавляет в комментариях Светлана М.

В администрации Ижевска ответили, что данное ограждение установлено в целях безопасности объекта.