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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жители Ижевска возмутились «уродливому» забору возле «Русского дома»

13:14, 21 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Жители Ижевска возмутились «уродливому» забору возле «Русского дома»
13:14, 21 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#ограждение\n#облик города
Источник фото: Благоустройство г. Ижевска
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В администрации города ответили, что он установлен в целях безопасности.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска возмутились забору, который установили возле «Русского дома» на Воткинском шоссе. Об этом сообщается в группе «Благоустройство г. Ижевска».

«Здравствуйте, что за нагромождение выстроено перед фасадом Русского Дома (бывшего кинотеатра Ударник)? Эти постройки уродуют ландшафт города и данного места. Не видно даже вывески с названием учреждения за этими «шалашами», неужели для них не нашлось другого места?», — спрашивает горожанин.

«У нас любят "теплицы" лепить, везде "колхоз"», — добавляет в комментариях Светлана М.

В администрации Ижевска ответили, что данное ограждение установлено в целях безопасности объекта.

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13:14, 21 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
65
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#ограждение\n#облик города