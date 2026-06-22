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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Удмуртия находится в особой группе риска по активности клещей

11:42, 22 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Удмуртия находится в особой группе риска по активности клещей
11:42, 22 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
104
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#клещи\n#клещевой энцефалит
Источник фото: ИИ
104
0

Пик укусов приходится с апреля по июнь.

Ижевск. Удмуртия. Страховщик назвал Удмуртию в числе регионов, которые находятся в особой группе риска по активности клещей. Об этом рассказывают РИА Новости со ссылкой на страховую компанию «Согласие».

Помимо Удмуртии к ним также относятся Красноярский край, Костромская и Кировская области. На эти четыре региона, по данным компании, приходится 76% обращений в 2026 году.

Замдиректора компании Людмила Страхова отметила, что пик сезона клещей традиционно приходится на период с апреля по июнь, однако быть осторожным на природе стоит вплоть до сентября.

Наибольшая вероятность подцепить клеща — в лесу с густой травой и подлеском, на заросших обочинах дорог, в оврагах или канавах. В зоне риска также кладбища с обильной растительностью, дачные участки на границе с лесом, а также любые неухоженные территории.

Чаще всего от укусов клещей страдают дачники и садоводы, лесники, охотники, туристы, а также все, кто работает на улице. Особенно осторожным необходимо быть людям в возрасте 40-50 и от 60 лет — в 63% случаев именно они обращаются к специалистам. Также отмечается, что чаще всего (в 73% случаев) в клиники обращаются именно женщины. В компании объяснили это тем, что женщины любят активный отдых и часто бывают на природе.

Напомним, на начало июня в Удмуртии выявили семь случаев заражения клещевыми инфекциями. Было зафиксировано 5 768 случаев присасывания клещей.

Также врач-инфекционист развеял популярные мифы о клещевом энцефалите.

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11:42, 22 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
104
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#клещи\n#клещевой энцефалит