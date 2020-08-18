Александр Бречалов: в 2021 году сделаем акцент на ремонте сельских дорог

Глава Удмуртии подвёл итоги работы по нацпроектам за первое полугодие 2020 года.



Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2021 году значительная часть средств, выделенных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пойдёт на ремонт сельских дорог. Об этом журналистам во вторник, 18 августа, сообщил глава республики Александр Бречалов.

Глава региона подвёл предварительные итоги реализации нацпроектов в Удмуртии за первые шесть месяцев 2020 года.

Одной из тем стал национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», по которому республика получила в этом году более 1 млрд рублей.

«Мы третий год держим высокую планку. Удмуртия, предварительно, является одним из лидеров по объёму работ, выполненных к определённому сроку, и, что немаловажно, по освоению кассы. Мы также должны проанализировать качество отремонтированных дорог в 2017, 2018 и 2019 годах», — сказал глава региона.

По его словам, каждый год возникают ситуации, когда приходится переделывать те или иные участки несмотря на то, что работы проводятся в целом удовлетворительно.

Также Бречалов отметил, что особенностью этого года стало выделение большей части средств Воткинску, Можге, Сарапулу

«В планах на 2021 год сделать акцент на ремонт сельских дорог и на райцентров. Я практически уверен, что со стороны федерального центра нам выделят финансирование как минимум на уровне этого года», — рассказал глава Удмуртии.

Напомним, что в Игринском районе открыли новый асфальтобетонный завод. Он будет поставлять материалы на ремонт региональных трасс, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».