Он будет поставлять материалы на ремонт региональных трасс, в том числе в рамках БКАД.





Ижевск. Удмуртия. Новый асфальтобетонный завод открыли в Игринском районе Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики, он будет поставлять материалы на ремонт региональных трасс, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Предприятие расположено недалеко от станции Кушья. Такое местоположение позволит обеспечить продукцией объекты в Воткинском, Игринском и Красногорском районах, отметили в сообщении. Также к новому заводу ведет железнодорожный тупик, который упростит перевозку материалов и сократит расходы.

«Самая большая проблема — это логистика, «плечо» доставки. Если из Сарапула, условно говоря, везти материал в Глазовский район, понятно, что это большие сложности и при транспортировке, и в дорожной работе. Поэтому новые заводы по производству асфальта в разных районах Удмуртской Республики, это уже не начало, а отличное продолжение реализации национальных проектов. Качественный материал получаем и, как следствие, качественные дороги», — рассказал председатель общественной организации «Автомобильная Удмуртия» Борис Ломаев.

На предприятии будет выпускаться продукция всех марок и смесей. В час завод может производить 160 тонн строительного материала, а за полчаса — перестроиться с выпуска одной марки асфальтобетона на другую.

За время работы в тестовом режиме на заводе выпустили более 16,5 т асфальтобетона. Именно его используют, в том числе, на двух участках автодороги Игра-Краногорское. Общая протяженность участка ремонта — более 11 км.

«Как вы знаете, в Красногорском районе в августе этого года будут проходить XXIX Республиканские летние сельские спортивные игры. Большая часть всех гостей поедут по этой трассе. Это стало одной из причин выбора этих участков для ремонта в рамках БКАД», — говорит министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев.

Отметим, что из 19 региональных объектов, работы на которых проводятся в рамках нацпроекта, ремонт завершился на 7 объектах. На 11 ведутся дорожные работы.