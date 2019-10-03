Движение транспорта ограничат в центре Ижевска и городке Металлургов в ближайшее воскресенье

Это связано с проведением всероссийского дня ходьбы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ограничат движение транспорта в воскресенье, 6 октября. Об этом говорится в постановлении на сайте городской администрации. Изменения связаны с проведением всероссийского дня ходьбы.

С 11:30 до 14:00 будет ограничено движение на Пушкинской от Лихвинцева до Кирова, закрыто – на Кирова от Пушкинской до Песочной.

Транспортникам рекомендовали перенаправить движение троллейбусных и автобусных маршрутов на это время.

Напомним, что 6 октября в Ижевск приедет спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В этот же день пройдет традиционная «Кругосветка Удмуртии».