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Тросовые ограждения на улице Удмуртской в Ижевске дотянут до перекрестка с улицей Холмогорова

15:35, 29 июня, 2018
15:35, 29 июня, 2018
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#благоустройство\n#дороги\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия
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Установка обойдется почти в 2 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Тросовые ограждения продолжат устанавливать на улице Удмуртской. Установить их планируется на участке от улицы 10 лет Октября до улицы Холмогорова.

Как сообщается на сайте госзакупок, начальная максимальная цена контракта почти 1 972 690 рублей. Планируется установить 450 м тросовых ограждений. Согласно документам, завершатся работы до 10 августа.

Установку проводят в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Напомним, в 2017 году тросовые ограждения появились на улице Удмуртской. Позже городские власти исправили дорожную разметку.

При этом в конце мая начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артём Богданов отмечал, что вместо тросовых могут начать устанавливать более дешевое и яркое пластиковое ограждение.

15:35, 29 июня, 2018
632
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#благоустройство\n#дороги\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия

 

 

 


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