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На улице Удмуртской в Ижевске может появиться пластиковое ограждение

17:30, 30 мая, 2018
17:30, 30 мая, 2018
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#дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия
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В настоящее время оно установлено только на улице Новоажимова.

Ижевск. Удмуртия. На улице Новоажимова в Ижевске установили уникальное для России пластиковое дорожное ограждение. Как рассказал генеральный директор компании «АИР магистраль» Кирилл Санаев, оно призвано разделить встречные потоки автотранспорта.

«Основная его задача – привлечение внимания водителей и создание 3D-ощущения, что данную линию пересечь нельзя», - отметил Санаев

Ижевск стал первым городом, где установили новое ограждение. Протяженность пластикового барьера – 300 м. Власти города рассматривают возможность продлить барьер.

«Ограждение установлено в качестве эксперимента. <…> Время покажет, насколько оно эффективно, но для разделения потоков встречного движения, для воспрепятствования несанкционированному переходу вполне достойное решение», — отметил начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артём Богданов.

По его словам, в настоящее время решается вопрос о финансировании установки барьеров на других участках. Богданов добавил, что обслуживать красно-желтые барьеры проще, чем тросовое ограждение, которое в прошлом году установили на улице Удмуртской, и что в дальнейшем на улице Удмуртской могут установить именно пластиковое ограждение.

«Я не исключаю возможность появления такого решения. Это ограждение более информативно, оно дешевле, яркое, в двух цветах», - подчеркнул Богданов.

Он также рассказал, что власти города планируют решить проблему с серым тросовым ограждением на улице Удмуртской, которое недостаточно заметно.

17:30, 30 мая, 2018
923
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#дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия

 

 

 


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