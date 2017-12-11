Контроль за уборкой улиц Ижевска от снега станет ежедневным

Власти города будут докладывать председателю правительства республики и главе региона о ходе работ.

Ижевск. Удмуртия. Контроль за уборкой снега с улиц Ижевска станет ежедневным. Об этом в прямом эфире ТНТ-Новый регион рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Глава Ижевска Юрий Тюрин будет лично докладывать председателю правительства республики и руководителю региона о ходе работ.

«То, что я увидел в апреле, приехав сюда, никакой критики не выдерживало», - отметил Александр Бречалов. В связи с этим, серьёзные изменения коснулись системы уборки снега. Город разбили на несколько секторов, за каждым из которых закрепили ответственных.

«Меня сейчас больше интересуют межквартальные улицы, уборка снега на тротуарах, поэтому мы подключаем к работе организацию «Дорожный контроль», которая помогала реализовывать проект «Безопасные и качественные дороги», - рассказал глава.

Как отметил руководитель, с улиц Ижевска уже вывезли около 4 тыс. тонн снега.

Александр Бречалов также обратился к жителям с просьбой присылать фотографии неубранного снега, чтобы власти и службы могли оперативно реагировать.