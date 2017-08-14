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      Удмуртия может лишиться федеральных средств на ремонт нацбиблиотеки в Ижевске

      14:51, 14 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      14:51, 14 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      529
      0
      #благоустройство\n#строительство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#реконструкция\n#библиотека
      Фото: ИА "Сусанин"
      529
      0

      Эксперты могут отклонить заявку из-за строительства дома, которое развернулась в нескольких метрах от «Ленинки».

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия может лишиться федерального финансирования при реконструкции здания национальной библиотеки в Ижевске. По словам руководителя региона Александра Бречалова, эксперты могут отклонить заявку из-за строительства дома, которое развернулась в нескольких метрах от «Ленинки».

      «Акцент нужно сделать, безусловно, на реконструкции здания национальной библиотеки Удмуртии (при подготовке к 100-летию государственности Удмуртии – прим. ред.), не обсуждается, это очевидно. Единственное, Юрий Александрович (глава Ижевска Юрий Тюрин – прим. ред.), нам нужно будет с вами съездить, тут ко мне петиция пришла, что в 50 метрах позади здания строится дом. Я себе представить этого не могу. Если у нас будет библиотека и из-за нее будет дом виден… я так думаю, что кто-то ошибся, но если это так, то я не понимаю кто и как это принимал. Сразу скажу, что при подобной конструкции, если в радиусе 100 и менее метров какие-либо новоделы и новострои – нам не согласуют деньги. Мы не пройдем экспертизу в Казани – я вам гарантирую», - рассказал во время аппаратного совещания врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

      Руководитель региона отметил, что эксперты будут обращать внимание не только на состояние самого здания, но и на территорию вокруг него.

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      «Это не сама библиотека – это вокруг территория, ее благоустройство и так далее. Давайте на городском совете это обсудим. Я думаю, это ошибка какая-то. Говорят, там котлован. Может быть, трубы меняют или еще что-то. Но судя по реакции, наверное, не трубы. Будем обсуждать», - заключил Бречалов.

      Отметим, что на данный момент за зданием библиотеки вырыт котлован, где работает кран, экскаватор и несколько самосвалов. Судя по вывескам на заборе, дом будет охранять собственная служба безопасности, он будет огорожен по периметру и оснащен камерами видеонаблюдения.

      «Многоквартирный жилой дом со встроенной автостоянкой и нежилыми помещениями», - написано на рекламной вывеске.

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      Отметим, что здание национальной библиотеки планируют включить в список объектов, которые будут реконструировать перед 100-летним юбилеем государственности республики. Изначально ремонт хотели провести в рамках подготовки к юбилею Чайковского в 2015 году, но этого так и не случилось из-за недостатка финансирования. В марте этого года министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев назвал новый срок – не раньше 2018 года.

      «Желание всегда присутствует. На 2018 год мы не попадаем. Бюджет уже сверстан, а проектировщики только к концу марта выдают проект. Вопрос только в нем. Ранее он был на 1,25 млрд рублей, когда мы увидели цифру, то она, естественно, оказалась слишком большой для одного объекта. Таких денег не было ни в бюджете Удмуртии, ни в бюджете федерации. Тогда Александр Соловьев (ныне находящийся под домашним арестом – прим. ред.) сказал, либо мы вообще замораживаем стройку, чего нельзя допустить, либо нужно пойти в сторону уменьшения стоимости проекта», - рассказал в марте министр Соловьев.

      По словам министра, после этого «проектировщики выдали другую цифру – 600 млн рублей». Проект на тот момент находился на экспертизе.

      В июле этого года жители города стали собирать подписи за реконструкцию Национальной библиотеки, которая с 2011 года закрыта из-за аварийного состояния.

      14:51, 14 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      529
      0
      #благоустройство\n#строительство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#реконструкция\n#библиотека

       

       

       

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