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      Жители Ижевска попросили власти Удмуртии ускорить ремонт «Ленинки»

      15:02, 04 июля, 2017
      15:02, 04 июля, 2017
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      #культура\n#строительство\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#библиотека
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      В 2018 году Национальная библиотека Удмуртии отметит 100-летний юбилей.

      Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска начали собирать подписи за реконструкцию Национальной библиотеки Удмуртии. С 2011 года она закрыта из-за аварийного состояния. 

      В Национальной библиотеке находится полтора миллиона книг, отмечают авторы обращения к врио главы Удмуртии Александру Бречалову. Из них более 74 тыс. - национальные и краеведческие документы. Треть всех книг является библиографической редкостью.

      Здание «Ленинки», как говорится в письме, находится в плачевном состоянии уже 6 лет. Книгохранение раритетных бумажных изданий -  в ненадлежащих условиях, а фонды - под угрозой уничтожения, говорят авторы петиции.

      Изначально реконструкция библиотеки планировалась в рамках подготовки к юбилею Чайковского в 2015 году, но этого так и не случилось из-за недостатка финансирования. В марте этого года министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев назвал новый срок – не раньше 2018 года.

      15:02, 04 июля, 2017
      131
      0
      #культура\n#строительство\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#библиотека

       

       

       

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