Жители Ижевска попросили власти Удмуртии ускорить ремонт «Ленинки»

В 2018 году Национальная библиотека Удмуртии отметит 100-летний юбилей.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска начали собирать подписи за реконструкцию Национальной библиотеки Удмуртии. С 2011 года она закрыта из-за аварийного состояния.

В Национальной библиотеке находится полтора миллиона книг, отмечают авторы обращения к врио главы Удмуртии Александру Бречалову. Из них более 74 тыс. - национальные и краеведческие документы. Треть всех книг является библиографической редкостью.

Здание «Ленинки», как говорится в письме, находится в плачевном состоянии уже 6 лет. Книгохранение раритетных бумажных изданий - в ненадлежащих условиях, а фонды - под угрозой уничтожения, говорят авторы петиции.

Изначально реконструкция библиотеки планировалась в рамках подготовки к юбилею Чайковского в 2015 году, но этого так и не случилось из-за недостатка финансирования. В марте этого года министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев назвал новый срок – не раньше 2018 года.