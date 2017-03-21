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      Реконструкция национальной библиотеки Удмуртии начнется не раньше 2018 года

      13:58, 21 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      13:58, 21 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      148
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#библиотека\n#деньги
      Фото: Википедия
      148
      0

      Об этом рассказал министр культуры и туризма Удмуртии Владимир Соловьев.

      Ижевск. Удмуртия. Реконструкция национальной библиотеки Удмуртии начнется не раньше 2018 года. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 21 марта, рассказал министр культуры и туризма Удмуртии Владимир Соловьев.

      «Желание всегда присутствует. На 2018 год мы не попадаем. Бюджет уже сверстан, а проектировщики только к концу марта выдают проект. Вопрос только в нем. Ранее он был на 1,25 млрд рублей, когда мы увидели цифру, то она, естественно, оказалась слишком большой для одного объекта. Таких денег не было ни в бюджете Удмуртии, ни в бюджете федерации. Тогда Александр Соловьев сказал, либо мы вообще замораживаем стройку, чего нельзя допустить, либо нужно пойти в сторону уменьшения стоимости проекта», - рассказал Соловьев.

      По словам министра, после этого «проектировщики выдали другую цифру – 600 млн рублей».

      «После того, как величину утвердили - по ней начали работать. Мы рассчитываем, что до конца марта мы получим окончательный проект и пройдем экспертизу в июне – это займет пару месяцев», - сказал министр.

      Отметим, что 400 млн в итоге должна выделить федерация, еще 200 региональная казна.

      13:58, 21 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      148
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#библиотека\n#деньги
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