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      В Ижевске обсудили пути развития межнациональных отношений народов Удмуртии

      14:15, 10 июля, 2017
      14:15, 10 июля, 2017
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      #культура\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#национальность
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      На консультационном совете подвели итоги работы национально-культурных объединений и обсудили планы на будущее.

      Ижевск. Удмуртия. Представители национально-культурных объединений в Ижевске подвели итоги своей работы и обсудили планы на будущее. Консультационный совет под председательством и.о. главы администрации города Сергея Задорожного состоялся в четверг, 6 июля.

      Начальник управления по вопросам миграции МВД Удмуртии Константин Дубровин сообщил о том, что в республике есть 36 национальных объединений, с лидерами которых они ведут сотрудничество. По его словам, сегодня налажена система по ежемесячному приему граждан, проводятся работы по противодействию незаконной регистрации мигрантов, воспитанию толерантного отношения и многое другое.

      Представители администраций Индустриального и Ленинского районов столицы Удмуртии рассказали о мероприятиях и праздниках, которые проводятся вместе с национально-культурными объединениями. Так, в Индустриальном районе прошли такие праздники, как масленица, «Виль», «Азбар», День семьи, любви и верности, реализуется проект «В кругу друзей». В Ленинском районе идет активная работа вместе с представителями удмуртской, татарской и русской культуры.

      Сотрудничество с национальными общественными организациями и объединениями ведут и дошкольные организации города. По словам заместителя начальника управления дошкольного образования и воспитания администрации Ижевска Натальи Шевяковой, в детских садах организуют национальные праздники и фестивали. Также сегодня для малышей Ижевска открыты кадетские группы.

      О результатах работы за 2016 год и планах на будущее поделились представители общественных организаций - «Всеудмуртская организация «Удмрт кенеш», «Общество русской культуры Удмуртской Республики» и «Союза казаков Удмуртии».

      По итогам заседания консультационного совета решено продолжить сотрудничество с представителями национальных диаспор и религиозных объединений в целях профилактики правонарушений, а также по вопросам нравственно-патриотического воспитания дошкольников.

      Подробная информация на официальном сайте Ижевска izh.ru.

      14:15, 10 июля, 2017
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      #культура\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#национальность

       

       

       

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