Деревья жители посадили совсем недавно.

Ижевск. Удмуртия. Две туи украли из благоустроенного сквера на улице Татьяны Барамзиной в Ижевске. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, деревья посадили жители 26 мая.

«Сквер практически готов к открытию. Но неизвестными вандалами была совершена кража 2 деревьев породы туя. Жители соседних домов и всего округа возмущены подобным поступком неустановленных лиц. Информация о данной краже передана в отдел полиции», - говорится в сообщении городских властей.

Напомним, в 2014 году из сквера у здания администрации Ижевска украли трехметровую калину. Неизвестные выкопали дерево и утащили его, волоча по земле.