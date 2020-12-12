Четыре школы Удмуртии вошли в топ-100 лучших школ России

Три из них — в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. Четыре школы из Удмуртии победили во Всероссийском конкурсе «Лучшая школа России – 2020». Как сообщила пресс-служба Минобрнауки республики в топ-100 вошла гимназия №56 Ижевска, Столичный лицей, Каракулинская школа и школа №49 Ижевска.

Отметим, что конкурс стартовал ещё весной. Участникам нужно было пройти несколько этапов и выполнить задания. Всего в конкурсе участвовали 27 общеобразовательных организаций из Удмуртии. Их конкурентами стали более 3 тысяч школ из разных регионов России. 121 школу допустили до голосования.

Образовательная организация, занявшая первое место, получает 100 тыс. рублей. За второе предусмотрено 60 тыс. рублей, за третье — 40 тыс. рублей.