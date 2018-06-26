26 июля вузы Удмуртии завершат прием документов от абитуриентов

Для отдельных факультетов срок приема истекает раньше.

Ижевск. Удмуртия. С 20 июня все вузы Удмуртской Республики начали прием документов от абитуриентов. Завершится приемная кампания 26 июля, на отдельных факультетах срок подачи истекает раньше.

Удмуртский государственный университет

В вузе представлено 61 направление подготовки по программам бакалавриата, 8 -специалитета, 77 - магистратуры и 13 по направлениям среднего профессионального образования (СПО).

Для абитуриентов выделено 2398 бюджетных мест, из них 1175 – на бакалавриат и специалитет, 1103 – на магистратуру и 120 мест на СПО.

В наступающем учебном году в УдГУ появится новое направление обучения – «Нефтегазовая техника и технологии», специалитет.

Среди учитываемых при поступлении индивидуальных достижений абитуриента в список включили серебряную медаль города Ижевска, которая даст дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ.

Кроме того, абитуриенты получившие за эзкамен более 170 баллов получат 5% скидку на обучение, более 191 балла – скидку 10%.

Ижевский государственный технический университет имени Михаила Калашникова

В 2018 году общее количество бюджетных мест в вузе составляет 1431, из них: 820 – бакалавриат, 120 - специалитет, 429 – магистратура, 25 - аспирантура и 28 – СПО.

Ижевская государственная медицинская академия

Для поступающих предусмотрено 415 бюджетных мест, из них 275 по лечебному делу, педиатрия – 110, стоматология – 30. Для обучения на коммерческой основе выделено 240 мест.

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия

В 2018-2019 учебном году вуз предоставил 202 бюджетных места, а также 428 – платных по программам бакалавриата. 155 мест предусмотрено для будущих специалистов.

Глазовский государственный педагогический институт имени Владимира Короленко

Для абитуриентов выделено 326 бюджетных мест, из которых 20 - на магистратуру. Кроме того, в вузе имеется 17 платных мест.

На заочном отделении на бакалавриате представлено 32 бюджетных места.

Отметим, в этом году абитуриенты могут подать документы в пять вузов на три специальности в каждом. При этом поступающий вправе подать заявление одновременно на различные формы получения образования (очное, очно-заочное, заочное).