  • $ 59 ↓
  • € 66.08 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Приемная кампания началась в вузах Удмуртии

      12:04, 28 июня, 2017
      Ксения Чернова
      12:04, 28 июня, 2017
      Ксения Чернова
      170
      0
      #образование\n#ИжГТУ\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Глазов\n#ИГМА\n#ИжГСХА\n#Удмуртия
      Фото: @arzik2
      170
      0

      Документы университеты, институты и академии принимают до 26 июля.

      Ижевск. Удмуртия. Приемная кампания началась в вузах Удмуртии. В частности, Удмуртский госуниверситет принимает документы до 26 июля.

      Как сообщает пресс-служба УдГУ, в вузе сократилось количество бюджетных мест

      Абитуриенты могут выбирать из 76 программ бакалавриата и 13 – среднего профессионального образования. В этом году вуз открыл новые специальности: «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» и «Сервис» для высшего образования и «Банковское дело» для СПО.

      Всего в вузе предусмотрено 2 547 бюджетных мест, в том числе на очно-заочном и заочном отделениях.

      Стоит отметить, что в 2017 году УдГУ отменил квоты выпускникам Крыма. Теперь они смогут поступить в вуз на общих основаниях. Кроме того, абитуриенты теперь могут подавать документы онлайн, а после их приёма отслеживать свой рейтинг на выбранные специальности в режиме реального времени в «Личном кабинете».

      В 2017 году общее число бюджетных мест в Ижевском государственном техническом университете имени Михаила Калашникова превысило 1400. При этом 869 мест выделили для поступающих на бакалавриат, 401 – на магистратуру, 122 – будущим специалистам, 50 – на СПО и 35 – на аспирантуру.

      «Каждый  поступающий может подать заявление на три направления подготовки в вузе. Всем нашим абитуриентам мы рекомендуем эти направления подготовки расставить по приоритетам. Первое место  –  то, куда он стремится  прежде всего, а остальные рассматривать  как запасной вариант, чтобы в случае конкурсной ситуации  не потерять шанс поучиться на бюджетной форме обучения», - отмечается на сайте вуза.

      Ижевская государственная сельскохозяйственная академия готова принять 434 студента на бюджетные места на бакалавриат, еще 202 человека смогут обучаться на коммерческой основе. 155 мест предусмотрено для будущих специалистов, 145 – для поступающих на магистратуру. Кроме того, в вузе существует заочное отделение.

      В Ижевской государственной медицинской академии в 2017 году выделено 415 бюджетных мест, 42 места для инвалидов и детей-сирот, а также 220 мест для обучения на коммерческой основе.

      310 бюджетных мест (в том числе 18 – на магистратуру) предусмотрено в 2017 году в Глазовском государственном педагогическом институте имени Владимира Короленко. 29 человек смогут поступить на платную форму обучения. 249 мест предусмотрено на заочном отделении.

      Напомним, всего абитуриенты могут подать документы в пять вузов. Одновременно вступительные документы могут быть поданы на все формы обучения. Кроме того, в каждом из пяти вузов абитуриент вправе подать заявление на любое количество специальностей среднего профессионального образования.

      Стоит отметить, что при поступлении в вузы в этом году действуют результаты ЕГЭ 2013-2017 годов. 

      12:04, 28 июня, 2017
      Ксения Чернова
      170
      0
      #образование\n#ИжГТУ\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Глазов\n#ИГМА\n#ИжГСХА\n#Удмуртия

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Грядущие изменения: что поменялось в бараке по проезду Чапаева в Ижевске к визиту Путина?

      11:47, 27 июня, 2017
      10599

      Привезенные в Ижевск «Мерседесы» для Путина и кинутые в Савченко яйца: что произошло минувшей ночью

      9710
      08:00, 26 июня, 2017

      Исполняющего обязанности зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова задержали

      8454
      09:53, 22 июня, 2017

      Депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко задержали

      7342
      14:06, 25 июня, 2017

      Время приезда Путина в Ижевск, убийство на Школьной и любимая еда россиян: что произошло минувшей ночью

      6949
      08:00, 27 июня, 2017

      Англия и Германия отказались дислоцироваться в Москве на чемпионате мира по футболу – 2018 из-за пробок

      11:44, 27 июня, 2017
      6290

      Определились полуфиналисты Кубка конфедераций 2017

      2500
      09:45, 26 июня, 2017

      Сборная России по футболу уступила португальцам со счетом 0:1 в матче Кубка Конфедераций

      1050
      09:24, 22 июня, 2017

      Зима пришла в Татарстан в июне

      932
      13:31, 24 июня, 2017

      Горе-реставратор из Москвы уничтожил Rolls-Royce, на котором ездила Грейс Келли

      724
      15:28, 23 июня, 2017

      Пять человек погибли от удара током в аквапарке Турции

      15:54, 24 июня, 2017
      879

      Бывший глава НАСА пообещал синее Солнце и двухнедельный мрак в ноябре

      674
      19:09, 23 июня, 2017

      В Лас-Вегасе ушел из жизни рэпер Prodigy

      651
      10:05, 21 июня, 2017

      Британские ученые решили бороться с комарами при помощи грязных носков

      515
      16:54, 22 июня, 2017

      Ученые предполагают, что заниматься сексом в космосе будет не очень приятно

      512
      14:03, 21 июня, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: портрет для Путина и застрявшие на колесе обозрения

      27 июня, 2017

      Женщина с ребенком застряла на колесе обозрения в Ижевске

      27 июня, 2017

      Женщина с ребенком застряла на колесе обозрения в Ижевске

      27 июня, 2017