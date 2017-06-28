Документы университеты, институты и академии принимают до 26 июля.

Ижевск. Удмуртия. Приемная кампания началась в вузах Удмуртии. В частности, Удмуртский госуниверситет принимает документы до 26 июля.

Как сообщает пресс-служба УдГУ, в вузе сократилось количество бюджетных мест

Абитуриенты могут выбирать из 76 программ бакалавриата и 13 – среднего профессионального образования. В этом году вуз открыл новые специальности: «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» и «Сервис» для высшего образования и «Банковское дело» для СПО.

Всего в вузе предусмотрено 2 547 бюджетных мест, в том числе на очно-заочном и заочном отделениях.

Стоит отметить, что в 2017 году УдГУ отменил квоты выпускникам Крыма. Теперь они смогут поступить в вуз на общих основаниях. Кроме того, абитуриенты теперь могут подавать документы онлайн, а после их приёма отслеживать свой рейтинг на выбранные специальности в режиме реального времени в «Личном кабинете».

В 2017 году общее число бюджетных мест в Ижевском государственном техническом университете имени Михаила Калашникова превысило 1400. При этом 869 мест выделили для поступающих на бакалавриат, 401 – на магистратуру, 122 – будущим специалистам, 50 – на СПО и 35 – на аспирантуру.

«Каждый поступающий может подать заявление на три направления подготовки в вузе. Всем нашим абитуриентам мы рекомендуем эти направления подготовки расставить по приоритетам. Первое место – то, куда он стремится прежде всего, а остальные рассматривать как запасной вариант, чтобы в случае конкурсной ситуации не потерять шанс поучиться на бюджетной форме обучения», - отмечается на сайте вуза.

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия готова принять 434 студента на бюджетные места на бакалавриат, еще 202 человека смогут обучаться на коммерческой основе. 155 мест предусмотрено для будущих специалистов, 145 – для поступающих на магистратуру. Кроме того, в вузе существует заочное отделение.

В Ижевской государственной медицинской академии в 2017 году выделено 415 бюджетных мест, 42 места для инвалидов и детей-сирот, а также 220 мест для обучения на коммерческой основе.

310 бюджетных мест (в том числе 18 – на магистратуру) предусмотрено в 2017 году в Глазовском государственном педагогическом институте имени Владимира Короленко. 29 человек смогут поступить на платную форму обучения. 249 мест предусмотрено на заочном отделении.

Напомним, всего абитуриенты могут подать документы в пять вузов. Одновременно вступительные документы могут быть поданы на все формы обучения. Кроме того, в каждом из пяти вузов абитуриент вправе подать заявление на любое количество специальностей среднего профессионального образования.

Стоит отметить, что при поступлении в вузы в этом году действуют результаты ЕГЭ 2013-2017 годов.