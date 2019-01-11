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Икарийские игры и дикий мир: в Ижевске пройдет 12-й цирковой фестиваль

15:45, 11 января, 2019
Диана Ворончихина
15:45, 11 января, 2019
Диана Ворончихина
934
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#культура\n#Ижевск\n#цирк\n#искусство\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#новости
Фото: susanin.news
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Праздник циркового искусства состоится с 6 по 10 марта.

Ижевск. Удмуртия. 12-й международный фестиваль циркового искусства пройдет в Ижевске с 6 по 10 марта. Об этом сообщает пресс-служба Государственного цирка Удмуртии.

Ожидается, что участниками ежегодного фестиваля станут около 200 участников из 15 стран мира: Австрии, Польши, Эфиопии, Чехии, Великобритании, Украины, Эквадора, Австралии, Франции, Мексики, Испании, США, Китая, Северной Кореи и России.

Артисты представят жанры цирковой акробатики, воздушной гимнастики, эквилибра, жонглирования. Зрителей удивят аттракционы с животными - медведями, дикими хищниками. Между клоунами Австрии и России пройдет батл.

На сегодняшний день на фестиваль уже заявлено несколько номеров:

- Аттракцион «Дикий мир» под руководством Гии Эрадзе (Россия).

- «Икарийские игры», братья Седено (Эквадор).

- Дуэт А&A, силовая пара (США).

- Моноциклы с чашами (Китай).

- Дон Кристиан, клоун (Австрия).

Напомним, что в 2018 году цирковой праздник проходил с 7 по 11 марта.

15:45, 11 января, 2019
Диана Ворончихина
934
0
#культура\n#Ижевск\n#цирк\n#искусство\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#новости

 

 

 


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