Икарийские игры и дикий мир: в Ижевске пройдет 12-й цирковой фестиваль

Праздник циркового искусства состоится с 6 по 10 марта.

Ижевск. Удмуртия. 12-й международный фестиваль циркового искусства пройдет в Ижевске с 6 по 10 марта. Об этом сообщает пресс-служба Государственного цирка Удмуртии.

Ожидается, что участниками ежегодного фестиваля станут около 200 участников из 15 стран мира: Австрии, Польши, Эфиопии, Чехии, Великобритании, Украины, Эквадора, Австралии, Франции, Мексики, Испании, США, Китая, Северной Кореи и России.

Артисты представят жанры цирковой акробатики, воздушной гимнастики, эквилибра, жонглирования. Зрителей удивят аттракционы с животными - медведями, дикими хищниками. Между клоунами Австрии и России пройдет батл.

На сегодняшний день на фестиваль уже заявлено несколько номеров:

- Аттракцион «Дикий мир» под руководством Гии Эрадзе (Россия).

- «Икарийские игры», братья Седено (Эквадор).

- Дуэт А&A, силовая пара (США).

- Моноциклы с чашами (Китай).

- Дон Кристиан, клоун (Австрия).

Напомним, что в 2018 году цирковой праздник проходил с 7 по 11 марта.