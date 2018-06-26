Музыкально-танцевальный фестиваль состоится в усадьбе Тол Бабая.

Шаркан. Удмуртия. Удмуртский национальный open-air «Эктоника» пройдет в Шаркане 14 июля. Об этом сообщают организаторы мероприятия. Музыкально-танцевальный фестиваль состоится в усадьбе Тол Бабая.

«Огромное количество конкурсов и площадок для творчества, выступление звёзд удмуртской эстрады», - рассказывают организаторы о том, что ждет гостей фестиваля.

Так, на фестивале будут работать игровые площадки («Шудо табань» и «Юмал табань»), а также кулинарная («Ческыт табань»). Гостей также ждёт развлекательная программа – на празднике пройдут молодёжная командная квест-игра «Табань — квест» и конкурс среди молодых пар «Кутэзлы каб 2018» (Пара года 2018).

Хедлайнерами мероприятия в этом году станут нейромонах Феофан и знаменитые «Бабушки из Бураново».