play
pause
  • $ 62.95 ↓
  • € 73.31 ↓

Удмуртский национальный open-air «Эктоника» пройдет в Шаркане

12:01, 26 июня, 2018
12:01, 26 июня, 2018
285
0
#культура\n#удмурты\n#Шаркан\n#Удмуртия\n#фестиваль
Фото: vk.com/ektonika_open_air
285
0

Музыкально-танцевальный фестиваль состоится в усадьбе Тол Бабая.

Шаркан. Удмуртия. Удмуртский национальный open-air «Эктоника» пройдет в Шаркане 14 июля. Об этом сообщают организаторы мероприятия. Музыкально-танцевальный фестиваль состоится в усадьбе Тол Бабая.

«Огромное количество конкурсов и площадок для творчества, выступление звёзд удмуртской эстрады», - рассказывают организаторы о том, что ждет гостей фестиваля.

Так, на фестивале будут работать игровые площадки («Шудо табань» и «Юмал табань»), а также кулинарная («Ческыт табань»). Гостей также ждёт развлекательная программа – на празднике пройдут молодёжная командная квест-игра «Табань — квест» и конкурс среди молодых пар «Кутэзлы каб 2018» (Пара года 2018).

Хедлайнерами мероприятия в этом году станут нейромонах Феофан и знаменитые «Бабушки из Бураново».

12:01, 26 июня, 2018
285
0
#культура\n#удмурты\n#Шаркан\n#Удмуртия\n#фестиваль

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Сыр несуществующего производителя нашли в Удмуртии

13:27, 22 июня, 2018
7616

В Удмуртии два человека погибли при столкновении грузовика и легковушки

7496
15:44, 19 июня, 2018

Жителей Удмуртии предупредили о сильных дождях

6489
14:34, 19 июня, 2018

Жители Культбазы единогласно проголосовали против застройки на улице Авангардной в Ижевске

4903
11:56, 21 июня, 2018

Более 8 тыс жителей Удмуртии стали жертвами клещей

4062
09:33, 19 июня, 2018

Археологи обнаружили в Сибири каменный саркофаг с мумией

15:21, 21 июня, 2018
8753

Владимир Путин может вновь обратиться к Федеральному собранию до конца 2018 года

3208
12:56, 20 июня, 2018

СМИ: актрису Анну Ардову госпитализировали в Москве

3060
18:00, 23 июня, 2018

Госдума приняла закон, защищающий дольщиков от недобросовестных строителей

2422
18:05, 21 июня, 2018

Ты просто космос, Стас: в Петербурге нарисовали граффити с тренером российской сборной Черчесовым

2174
09:30, 22 июня, 2018

Пас из космоса: в сети опубликовали забавный ролик с португальским футболистом Криштиану Роналду

14:35, 23 июня, 2018
7358

Кот-предсказатель и выдра-оракул предрекли российским футболистам вторую победу на ЧМ-2018

2424
13:27, 19 июня, 2018

В Алма-Ате поставили памятник Виктору Цою

2337
19:01, 21 июня, 2018

Страны ОПЕК+ решили поднять добычу нефти

2154
19:03, 22 июня, 2018

Футболист «Ливерпуля» Моххамед Салах стал почетным гражданином Чечни

2151
10:30, 23 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: роспуск депутатов и штрафы за парковку на газонах

Пляжный сезон в Ижевске

Удмуртия в минуту: плохая подготовка пляжей и сокращение площади посевов

25 июня, 2018