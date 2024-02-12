На Дне пельменя жители и гости Ижевска отправили 4 тысячи открыток

Ижевск. Удмуртия. Гости фестиваля «Всемирный день пельменя» (0+) в Ижевске отправили 4 тыс. открыток из лимитированной серии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

10 февраля на Центральной площади Ижевска работал пункт посткроссинга Почты России. Здесь в рамках акции «Пельменный привет!» (0+) или «Пельняньлэсь салам!» люди отправляли открытки своим друзьям и близким. Специально для фестиваля была разработана лимитированная серия из шести тематических открыток.

В 2024 году в акции поучаствовали около 2 тыс. человек. Среди них были жители Москвы, Оренбурга, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Башкортостана, Татарстана, а также Краснодарского и Пермского краёв. Люди отправили открытки в более 150 городов России, а также в Германию и Нидерланды.

«Каждый знает, как приятно получить открытку из путешествий, поэтому мы ежегодно организуем на фестивале пункт посткроссинга, чтобы все желающие могли поделиться с друзьями и близкими своими впечатлениями об удмуртском гастрономическом фестивале «Всемирный день пельменя», — рассказал директор управления федеральной почтовой связи Удмуртии Сергей Колесов.

Напомним, что десятый этногастрономический фестиваль «Всемирный день пельменя» в 2024 году посетили более 40 тыс. человек. Они съели 11 т пельменей.