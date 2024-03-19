Около 5 тысяч человек посетили фестиваль «Крымская весна» в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Фестиваль «Крымская весна» (0+) объединил в Ижевске около 5 тыс. горожан. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Праздник прошёл 18 марта на Центральной площади города. В 2024 году фестиваль состоялся под девизом «10 лет в родной гавани», так как Крым и Севастополь воссоединились с Россией в 2014 году. На мероприятии собрались сотрудники оборонных предприятий, общественных и ветеранских организаций, студенты вузов и колледжей, а также все неравнодушные горожане.

Для ижевчан устроили праздничный концерт, на котором спели лучшие голоса Удмуртии — Алексей Осипов, Мария Гроздова, Вадим Дмитриев, Илья Сидоров, Константин Корепанов и Эльвира Панченко. Также перед зрителями выступили Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай» и эстрадный ансамбль «Шулдыр ӝыт».

Помимо этого, на площади между ижевчанами разыграли призы семейной викторины «Всей семьей» (18+). 110 победителей получили подарки — бытовую технику, телевизоры, умные колонки, игровые консоли, фены и многое другое.

Отмечается, что каждый год во всех городах и районах Удмуртии в честь присоединения Крыма к России проводятся праздничные мероприятия.