В Удмуртии открыли приём заявок на участие в фестивале уличного искусства «ФормаART»

Ижевск. Удмуртия. Для молодых художников Удмуртии открыли приём заявок на участие в пятом юбилейном сезоне фестиваля уличного искусства ПФО «ФормаART» (18+). Главной тематикой фестиваля станет семья. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Юным творцам предоставят выбор из следующих направлений: «По-семейному»: семейные ценности, традиции, ритуалы, которые передаются из поколения в поколение, дарят ощущение единства; «История одной семьи»: семейные династии (педагогов, рабочих, врачей, писателей, спортсменов, волонтеров и др.), внесших вклад в развитие региона; «Мой дом – моя крепость»: семья, как фундамент и основа развития человека, базовая ценность для каждого; «Герой моей семьи»: члены семьи, которыми можно гордиться, «Семья – как одна из высших ценностей российского общества».

Участвовать в фестивале могут мастера в возрасте от 18 до 35 лет. Желающим необходимо заполнить заявку на сайте, прикрепив эскиз конкурсной работы. От одного участника принимается не более трёх заявок в каждой из тематик фестиваля. Приём открыт до 15 апреля 2024 года.

Победитель регионального этапа получит в качестве приза 40 тыс. рублей. Торжественная церемония награждения победителей ПФО пройдёт в августе 2024 года. Обладатели призовых мест получат гранты в размере от 100 до 200 тыс. рублей.

Кроме того, в честь юбилея движения студотрядов введена специальная номинация «Труд крут». В номинации художникам предложат создать эскизы, объединив современного искусства и популяризации рабочих профессий. Лауреат премии украсит общежитие Удмуртского государственного университета на улице 10 Лет Октября.