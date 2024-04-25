В Ижевске решили не проводить Первомайскую демонстрацию

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске решили отменить Первомайскую демонстрацию. Напомним, что в 2023 году её заменили на праздник в парке Кирова.

Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, на Центральной площади Ижевска 1 мая с 12:00 до 15:00 пройдёт фестиваль профессий (0+). Праздник решили посвятить разным профессиональным направлениям. Горожане смогут узнать больше о востребованных профессиях, найти работу в родном регионе и при помощи VR-шлемов пройти виртуальные пробы по профессиям. Помимо этого, на площади состоится командная интеллектуальная игра «ПРОФИ-квиз».

На стенде АО «Концерн «Калашников» все желающие смогут собрать и разобрать АК, ударить в силомер и поиграть в настольные игры. Также концерн впервые выставит мотоциклы из лимитированной партии.

Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» покажет ижевчанам рабочее место монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов и ретроавтомобиль ГАЗ-А. Помимо этого, на стенде можно будет посмотреть на роботов, современную приборную технику и поучаствовать в викторине.

Ижевский электромеханический завод «Купол» решил показать макеты своих машин. На этой площадке все желающие смогут научиться управлять зенитно-ракетным комплексом «Тор», изготовят памятную монету «Купол» и с помощью 3D-очков попадут на «секретное» предприятие «Купол-360».

На стенде Ижевского механического завода получится попробовать себя в роли стрелка и конструктора оружия. А компания «Белкамнефть» познакомит зрителей со спецификой своей профессии и представит станок-качалку.

Также свои стенды представят среднеспециальные и высшие учебные заведения Ижевска. Они проведут мастер-классы по самым разным профессиям. Например, УдГАУ расскажет о своих направлениях, познакомит жителей и гостей Ижевска с производством сыра и расскажет о профессии будущего — сити-фермера. Здесь даже получится испечь блины на 3D-принтере.

Помимо этого, горожан ждет выступление кинологических служб, электронный тир, знакомство с оборудованием для создания фоторобота, чемоданчиком криминалиста. Посетители даже смогут потанцевать с роботами Bioloid и узнать больше о робототехнике и производстве летательных аппаратов.

И это ещё не все — на время фестиваля запланированы праздничный концерт, мастер-классы по ушу и зумбе, а также показательные выступления по паркуру и фристайлу.

Напомним, что также 1 мая на Центральной площади Ижевска заработает светомузыкальный фонтан.

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