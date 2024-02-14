В Удмуртии впервые пройдёт фестиваль непрофессиональных детских и юношеских театральных объединений

Ижевск. Удмуртия. Четвёртый Всероссийский фестиваль для детей и молодёжи «Страна-театр-школа!» (6+) впервые пройдёт в Удмуртии. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

Помимо Удмуртии, в 2024 году мероприятие проведут в Севастополе и Республике Крым. Финальный тур состоится в Москве. В фестивале участвуют детские и юношеские театры и студии любых общеобразовательных организаций, которые ставят спектакли в разных театральных жанрах: драма, балет, мюзикл и танец.

В Удмуртии фестиваль пройдет в Ижевске, на базе Республиканского дома народного творчества. С 10 февраля по 10 марта организаторы собирают заявки на участие. Во втором этапе — с 11 марта по 30 апреля — будут проведены мастер-классы, а также жюри оценит работы 12 коллективов. Финальный тур состоится с 13 по 15 мая. В этом этапе от каждого региона выступят по 3 коллектива, которых отобрали жюри.

Заявку на участие можно скачать на сайте фестиваля. Её нужно будет отправить куратору по почте Pitomtseva_rdnt@inbox.ru.