Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Семейное дело Лонгрид Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид

В Доме Дружбы народов пройдут «Уроки родного языка»

17:58, 15 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Доме Дружбы народов пройдут «Уроки родного языка»
17:58, 15 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
46
0
#Дом дружбы народов\n#фестиваль\n#родной язык
Фото: arzik2
46
0

21 февраля все желающие смогут познакомится с особенностями 12-ти языков.

Ижевск. Удмуртия. В честь праздника Дня родного языка 21 февраля в Доме Дружбы народов Ижевска пройдут «Уроки родного языка» (6+). Об этом сообщает пресс-служба ДДН Удмуртии.

Открытие фестиваля-практикума состоится 21 февраля в 14:00. Уроки удмуртского, русского, татарского, марийского, бесермянского языков и иврита можно посетить  в 14:30, 16:00 и 18:30. Уроки армянского, азербайджанского, узбекского, чувашского, корейского и греческого языков — в 16:30 и 18:00.

Между занятиями гостей ждут интересные учебные переменки.

Для участия в занятиях необходимо пройти регистрацию здесь.

17:58, 15 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
46
0
#Дом дружбы народов\n#фестиваль\n#родной язык