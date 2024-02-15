В Доме Дружбы народов пройдут «Уроки родного языка»

Ижевск. Удмуртия. В честь праздника Дня родного языка 21 февраля в Доме Дружбы народов Ижевска пройдут «Уроки родного языка» (6+). Об этом сообщает пресс-служба ДДН Удмуртии.

Открытие фестиваля-практикума состоится 21 февраля в 14:00. Уроки удмуртского, русского, татарского, марийского, бесермянского языков и иврита можно посетить в 14:30, 16:00 и 18:30. Уроки армянского, азербайджанского, узбекского, чувашского, корейского и греческого языков — в 16:30 и 18:00.

Между занятиями гостей ждут интересные учебные переменки.

Для участия в занятиях необходимо пройти регистрацию здесь.