В Ижевске пройдёт фестиваль парковой скульптуры «Тэль»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начался первый этап фестиваля парковой скульптуры «Тэль»* (0+). Об этом сообщает Национальный центр ремёсел Удмуртской Республики.

На первом этапе проводится конкурс эскизов скульптур, представленных в следующих тематиках: времена года, четыре стихии, яблочный Спас (женские образы), пчеловодство и входная группа.

Фигуры будут выполняться из брёвен диаметром 40-50 см. Эскизы принимаются до 20 апреля на почту udm-remeslo1991@yandex.ru. По результатам отбора 10 лучших эскизов воплотят в жизнь на завершающем этапе фестиваля, который пройдёт в октябре 2024 года на территории Ботанического сада в Ижевске.

*в переводе с удмуртского языка — «Лес».