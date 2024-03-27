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В Ижевске пройдёт фестиваль парковой скульптуры «Тэль»

16:00, 27 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске пройдёт фестиваль парковой скульптуры «Тэль»
16:00, 27 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
81
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#скульптура
Фото: vk.com/direkcia18
81
0

На первом этапе проводится конкурс эскизов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начался первый этап фестиваля парковой скульптуры «Тэль»* (0+). Об этом сообщает Национальный центр ремёсел Удмуртской Республики.

На первом этапе проводится конкурс эскизов скульптур, представленных в следующих тематиках: времена года, четыре стихии, яблочный Спас (женские образы), пчеловодство и входная группа.

Фигуры будут выполняться из брёвен диаметром 40-50 см. Эскизы принимаются до 20 апреля на почту udm-remeslo1991@yandex.ru. По результатам отбора 10 лучших эскизов воплотят в жизнь на завершающем этапе фестиваля, который пройдёт в октябре 2024 года на территории Ботанического сада в Ижевске.  

*в переводе с удмуртского языка — «Лес».

16:00, 27 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
81
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#скульптура