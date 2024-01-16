Во время фестиваля ангелов и архангелов в Ижевске появится около 30 ледяных скульптур

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в рамках XIII ледового фестиваля ангелов и архангелов (0+) будет создано около 30 скульптур. Об этом «Сусанину» рассказал куратор мероприятия Анфим Ханыков.

Ежегодно фестиваль проходит между двумя важными датами — Рождеством и Крещением. Считается, что в это время вся вода становится святой.

«Лёд — это тоже вода, и скульптуры ангелов удваивают эту идею святости воды. Кроме того, нам хотелось раскрыть в этом фестивале образ небесного воинства ангелов, которое сходит на землю. Таким образом у нас вокруг собора появляются ангелы», — рассказал Анфим Ханыков.

25 ледяных скульптур уже создают у Михаило-Архангельского кафедрального собора, 4 — у родника Энвиля Касимова по улице Кирова, 98, одна — в парке современного искусства у родника имени Дмитрия Пригова, и еще одну сделают у купели на городском пруду Ижевска.

Отмечается, что на площади у Михаило-Архангельского собора гости и жители Ижевска смогут увидеть наиболее реалистичные фигуры ангелов, Богоматери и апостолов, а в других местах скульптуры получатся более авангардные.

Для участия в фестивале в столицу Удмуртии приехали около 50 скульпторов со всего региона и с других городов и республик России: из Москвы, Самары, Тольятти, Челябинска, Сочи, Пермского края, Свердловской области. Среди скульпторов есть те, кто несколько лет создаёт фигуры на этом фестивале, а есть и те — кто участвует впервые.

Несмотря на единую тему — ангелов и архангелов — все скульптуры совершенно разные и непохожи друг на друга.

«Скульптура называется «Иона во чреве кита», это ветхозаветный сюжет про пророка Иону, которого однажды проглотило морское чудовище. Хотелось сделать большую рыбу и волну, ну художник же всегда решает свои задачи, какую бы тему ему не задали», — поделилась уроженка Ижевска, которая сейчас живет в Сочи, Ангелина Юнда.

Дни проведения фестиваля ангелов и архангелов в Ижевске выдались холодными, но, несмотря на это, участники всё равно трудятся до темноты. А чтобы не замерзать, они стараются больше двигаться и делать всё быстрее.

«Каждый раз, когда мой самолет садится и объявляют температуру за бортом, обычно бывает -27 градусов, я, конечно, думаю, что, наверное, в этот раз сглупила, потому что у нас в городе +15 и уже цветут подснежники. Но, с другой стороны, как-то тянет сюда, есть желание создавать и оно оказывается сильнее всего остального», — прокомментировала Ангелина Юнда.

Напомним, что жителям Воткинска настолько понравился фестиваль ангелов и архангелов в Ижевске, что для них организовали похожее мероприятие. Рождественский ледовый фестиваль «Благовест» (0+) впервые провели в Воткинске с 1 по 7 января 2024 года.

Анфим Ханыков рассказал, что он вместе с другими скульпторами вырезали изо льда икону Рождества, вокруг которой выстроились ангелы.

«Воткинск — город более маленький, спокойный, было как-то радостно и спокойно там работать. И народ отзывчивый, они особо не видели таких ледяных скульптур и, конечно, очень радовались. Надеюсь, что и этот фестиваль станет ежегодным», — поделился Анфим Ханыков.