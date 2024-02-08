Весело и вкусно: программа заключительного дня фестиваля «День пельменя» в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В предстоящие выходные в Ижевске завершится этногастрономический фестиваль «Всемирный день пельменя 2024» (0+). В честь этого в последний день, 10 февраля, на Центральной площади города состоится множество развлекательных мероприятий.

Церемония открытия запланирована на 12:00, но многие активности начнутся раньше и продлятся целый день:

10:00-16:00 — состоится дизайн-маркет в Доме культуры «Металлург», где будут выставлены изделия от мастеров хэнд-мейда и товары народного творчества;

10:00-16:00 — работа детской площадки «Шудон корка» («Дом игр для детей») в ДК «Металлург». Для ребят проведут различные активности, сыграют с ними в развивающие настольные игры и устроят мастер-классы: по росписи, по изготовлению берестяного изделия, берестяного массажера, текстильной куклы и танцующей соломенной куклы;

10:00-16:00 — чемпионат по Ӵужонболу. Участники сыграют в хоккей, но без коньков, а вместо клюшки будут использовать березовую метлу — ӵужон для уборки территорий;

10:00-17:00 — в штабе общественной поддержки на улице Наговицына, 9 будут собирать гуманитарную помощь;

10:00-17:00 — ярмарка-продажа пельменных полуфабрикатов;

10:00-18:00 — работа площадок «Пельменный СЪЕСТ». Здесь все желающие смогут попробовать разные виды пельменей и блюд удмуртской кухни;

11:00-14:00 — финал конкурса для команд муниципальных образований «Возрождая традиции» («Азьлозэ малпаса»). Финалисты презентуют свои интерактивные программы, направленные на сохранение и защиту самобытности, культуры, традиций народов России и общую тему фестиваля;

11:00-15:00 — работа площадки «Пумита!» («Встречай!»), на которой финалисты команд муниципальных образований также проведут презентации;

11:10-16:00 — работы площадки «Шудомы! Эктомы!» («Поиграем! Потанцуем!»). Здесь пройдут выступления молодых исполнителей и презентации интерактивных программ от финалистов команд муниципальных образований;

11:00-16:00 — спортивно-развлекательный квест «Шагаем по стране!» («Дуннеез котыръялом!»). Первые 120 команд получат призы;

11:00-16:00 — работа площадки «День зимних видов спорта», где каждый желающий сможет сыграть в Ӵужонбол, сдать нормы ГТО или поучаствовать в спортивной эстафете;

11:00-16:00 — работа площадки «Когда знаешь, что любишь!», где пройдут увлекательные игры и будет стоять фотозона;

11:00-16:00 — работа площадки «Защитники Отечества», на которой можно будет собрать и разобрать АК-47 и отправить открытки и письма бойцам, которые сейчас находятся в зоне СВО;

11:00-17:00 — выступление признанных звёзд Удмуртии и представителей современной молодежной удмуртской эстрады на главной сцене города;

11:00-17:00 — на спортивно-развлекательных площадках пройдут эстафеты, игры и анимационные программы;

12:00-16:00 — работа площадки «Пельменный привет!». На этом месте гости фестиваля смогут по почте отправить открытки, разработанные специально к празднику;

12:00-16:00 — работа площадки «Командный Замес Первых». Здесь запланированы бои на дуэльных подушках и эстафета;

На протяжении дня — с 13:00 до 17:30 — на площади будут подводить итоги всех конкурсов и акций. Победители получат подарки. В завершении фестиваля в 17:00 пройдёт традиционный розыгрыш годового запаса пельменей от бренда «Восточный».

Также праздничные мероприятия пройдут и на Набережной Ижевского пруда:

08:00-12:30 — чемпионат по ловле на мормышку и блесну со льда «Счастливая удочка» («Шудо визнан»);

11:00-15:00 — развлекательный забег «PelmenRun» для детей и взрослых. Победители получат по тазику только что приготовленных пельменей.

А на стадионе «Динамо» с 14:00 до 17:00 пройдут пельменные катания. Со своими коньками вход бесплатный.

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