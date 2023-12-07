В Ижевске пройдет благотворительный театральный фестиваль «Снежность»

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Ижевск. Удмуртия. С 9 по 11 декабря в Ижевске пройдет XX детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность» (6+). Его зрителями станут дети и подростки, попавшие в непростую жизненную ситуацию, – воспитанники детских домов и реабилитационных центров, дети из трудных семей.

Фестиваль «Снежность» проходит по всей стране с 2003 года по инициативе и при поддержке предпринимателя и мецената Андрея Комарова. Каждый год в декабре организаторы «Снежности» устраивают более 40 благотворительных спектаклей для 20 000 зрителей, проводят творческие мастер-классы и встречи с театральными артистами.

«Снежность» — уникальный театральный фестиваль с 20-летней историей, который поддерживают лучшие артисты России.

Второй год подряд Ижевск становится частью этого масштабного события благодаря усилиям Группы компаний «Римера», в которую входит завод «Ижнефтемаш».

В этом году театральная программа «Снежности» в Ижевске включает четыре спектакля, которые артисты из других городов покажут на площадках Русского драмтеатра и Театра кукол:

● «Снежная королева», Пермский театр юного зрителя;

● «Играем Маленького Мука», Альметьевский татарский театр драмы;

● «Царевна-лягушка», Московский областной театр кукол;

● «Царевна Дуся», Русский драматический театр «Мастеровые» из города Набережные Челны.

Еще одно представление артисты Московского театра кукол устроят в Республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Помимо Ижевска, «Снежность» в этом году проходит в Челябинске, Озерске, Екатеринбурге, Первоуральске, Альметьевске, Петропавловске-Камчатском и впервые в Великом Новгороде. Партнером театральной программы в Альметьевске также стала Группа компаний «Римера».

Билетов на спектакли «Снежности» в продаже нет, однако вы можете узнать о нем подробнее на сайте фестиваля.

Справка:

Группа компаний «Римера» — инновационная компания, один из лидеров российского рынка по разработке, производству, прокату и сервисному обслуживанию нефтедобывающего и нефтепромыслового оборудования. В группу компаний входят заводы «Римера-Алнас» и «Ижнефтемаш», сеть сервисных центров «Римера-Сервис».

6+

Фото и видео предоставлено Группой компаний «Римера».

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ПАО «Ижнефтемаш»

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