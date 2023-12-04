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Адаптивный игровой центр для людей с ограниченными возможностями создают в Глазовском районе

13:37, 04 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Адаптивный игровой центр для людей с ограниченными возможностями создают в Глазовском районе
13:37, 04 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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#Глазов\n#Удмуртия\n#инвалиды\n#спорт\n#фестиваль\n#строительство
Фото: unsplash.com (Kenny Eliason)
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После завершения строительства в нем пройдут спортивные мастер-классы и фестиваль.

Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе строится адаптивный игровой центр для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики. 

Адаптивный центр создается на базе Кочишевского дома культуры в древне Кочишево. Подрядчик уже провел косметические работы в здании — строители заменили окна, двери и электрооборудование, отремонтировали пол, покрасили стены, а также установили все адаптивные элементы. Далее рабочим предстоит установить мебель, новое оборудование и реквизит. 

В адаптивном игровом центре планируется объединить и реализовать три проекта, которые стали победителями конкурса инклюзивного бюджетирования «Без границ», который прошел в рамках национального проекта «Демография». Отмечается, что такой конкурс впервые провели в Глазовском районе.

Создание адаптивного игрового центра для людей с ограниченными возможностями здоровья является первым проектом. После окончания работ в рамках второго проекта в центре организуют серию мастер-классов «В движении». Все желающие смогут попробовать себя в йоге, танцах и фитнесе. 

Последним в реализации проектом станет фестиваль адаптивного спорта «Без границ». Организаторы планируют провести для жителей и гостей Глазовского района состязания по корнхоллу, джакколо, шахматам и лыжным гонкам.

Таким образом адаптивный игровой центр, а также мастер классы, занятия и фестиваль, которые проведут в нем, помогут местным жителям с ограниченными возможностями развить свой потенциал и погрузиться в спортивную жизнь. 

13:37, 04 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
133
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#инвалиды\n#спорт\n#фестиваль\n#строительство