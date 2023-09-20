На рябиновом фестивале в Ижевске сварили около 130 литров варенья

Ижевск. Удмуртия. В парках Ижевска во время Рябинового фестиваля (0+) сварили около 130 литров рябинового варенья. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Мероприятие прошло 19 сентября в Рябиновом сквере, парке Тишино и Сквере оружейника Драгунова. Праздник посвятили рябине, которую раньше любили жители поселка Ижевский завод. Это дерево стало негласным символом города, даже до 1917 года местных жителей называли «рябинники».

На фестивале горожане не только попробовали варенье, но и поучаствовали в игровых станциях и мастер-классах, таких как создание «Рябинового оберега» или изготовление сувенира «Гроздья рябины». На интерактивных площадках гостей встречали кафтанщики.

Помимо этого в парках прошли игры в рябиновый боулинг и рыжий баскетбол, а также все желающие проверили свою силушку богатырскую. Не обошлось и без концертной программы, во время которой выступили творческие коллективы города.