Удмуртию на Всемирном фестивале молодёжи представляют 90 человек 

Сочи. Краснодарский край. На Всемирном фестивале молодёжи (16+) в Сочи Удмуртию представляют 90 человек. Фестиваль проходит с 1 по 7 марта. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Желающих представлять Удмуртию было более трёх тысяч, однако отбор прошли только 90 человек. Кроме того, в организации фестиваля помогают 45 волонтёров из Удмуртии.

2 марта прошла церемония открытия ВФМ-2024, состоящая из музыкальных, танцевальных и хоровых выступлений коллективов. Общее количество участников фестиваля достигло 20 тыс. человек из 188 стран и всех регионов России.

В рамках ВФМ-2024 пройдёт более 800 мероприятий, где выступят молодые лидеры в сферах бизнеса, дипломатии, науки, спорта и многих других.

Подшефными странами Удмуртии стали Ботсвана и Палестина, отмечает руководитель агентства по молодежной политике Алексей Выстребов.