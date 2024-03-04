Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Гидравлический прорыв Лонгрид Ижевский завод пластмасс: изолон в каждый дом Лонгрид СЭГЗ: на земле, на воде и в воздухе Лонгрид

Удмуртию на Всемирном фестивале молодёжи представляют 90 человек 

08:30, 04 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Удмуртию на Всемирном фестивале молодёжи представляют 90 человек 
08:30, 04 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
36
0
#Палестина\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#молодежь
Фото: arzik2
36
0

Подшефными странами Удмуртии стали Палестина и Ботсвана.

Сочи. Краснодарский край. На Всемирном фестивале молодёжи (16+) в Сочи Удмуртию представляют 90 человек. Фестиваль проходит с 1 по 7 марта. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Желающих представлять Удмуртию было более трёх тысяч, однако отбор прошли только 90 человек. Кроме того, в организации фестиваля помогают 45 волонтёров из Удмуртии.

2 марта прошла церемония открытия ВФМ-2024, состоящая из музыкальных, танцевальных и хоровых выступлений коллективов. Общее количество участников фестиваля достигло 20 тыс. человек из 188 стран и всех регионов России.

В рамках ВФМ-2024 пройдёт более 800 мероприятий, где выступят молодые лидеры в сферах бизнеса, дипломатии, науки, спорта и многих других. 

Подшефными странами Удмуртии стали Ботсвана и Палестина, отмечает руководитель агентства по молодежной политике Алексей Выстребов.

08:30, 04 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
36
0
#Палестина\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#молодежь