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В День пельменя гости и жители Ижевска смогут бесплатно отправить «пельменные» открытки

08:30, 05 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В День пельменя гости и жители Ижевска смогут бесплатно отправить «пельменные» открытки
08:30, 05 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
268
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#почта\n#Всемирный день пельменей\n#фестиваль
Фото: unsplash.com (Jonas Denil)
268
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Для празднования изготовили 3 500 лимитированных открыток.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на фестивале «Всемирный день пельменя» (0+) можно будет бесплатно отправить фирменные «пельменные» открытки. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Специально для акции «Пельменный привет!» или «Пельняньлэсь салам!» (0+) Почта России подготовила лимитированную серию из 6 видов открыток. Для фестиваля напечатали 3 500 экземпляров. Каждый человек сможет получить по две открытки и украсить их специальным сувенирным штемпелем с надписью «День пельменя» на русском и удмуртском языках. 

Открытки можно будет отправить прямо на Центральной площади Ижевска 10 февраля. Сотрудники почты помогут найти индекс получателя и правильно заполнить адресные строки. Пункт посткроссинга будет работать с 12:00 до 16:00. Но если открытки закончатся быстро, то акцию завершат пораньше. 

Напомним, что десятый фестиваль «Всемирный день пельменя» проведут в Удмуртии с 5 по 10 февраля.

08:30, 05 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
268
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#почта\n#Всемирный день пельменей\n#фестиваль