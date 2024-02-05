В День пельменя гости и жители Ижевска смогут бесплатно отправить «пельменные» открытки

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на фестивале «Всемирный день пельменя» (0+) можно будет бесплатно отправить фирменные «пельменные» открытки. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Специально для акции «Пельменный привет!» или «Пельняньлэсь салам!» (0+) Почта России подготовила лимитированную серию из 6 видов открыток. Для фестиваля напечатали 3 500 экземпляров. Каждый человек сможет получить по две открытки и украсить их специальным сувенирным штемпелем с надписью «День пельменя» на русском и удмуртском языках.

Открытки можно будет отправить прямо на Центральной площади Ижевска 10 февраля. Сотрудники почты помогут найти индекс получателя и правильно заполнить адресные строки. Пункт посткроссинга будет работать с 12:00 до 16:00. Но если открытки закончатся быстро, то акцию завершат пораньше.

Напомним, что десятый фестиваль «Всемирный день пельменя» проведут в Удмуртии с 5 по 10 февраля.