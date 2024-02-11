На «Всемирном дне пельменя» в Ижевске съели 11 тонн главного блюда фестиваля

Ижевск. Удмуртия. Более 40 тыс. жителей и гостей Удмуртии стали участниками 10-го юбилейного этногастрономического фестиваля «Всемирный день пельменя» (0+). Ими было съедено 11 тонн «виновников торжества», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Кулинарные и спортивные мероприятия фестиваля проводились в течение недели, а главный праздник состоялся 10 февраля на Центральной площади Ижевска. Там прошел «пельменный забег» PelmenRun, в котором участвовали 400 бегунов из Удмуртии, Татарстана, Пермского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Смоленской, Омской, Оренбургской областей, Краснодарского края и Республики Коми. 7-километровую дистанцию пробежал и глава Удмуртии Александр Бречалов.

Также на площадке фестиваля прошел День зимних видов спорта в рамках Программы олимпийского комитета России «Олимпийская страна». Участники сдавали нормы ГТО, соревновались в биатлоне, кольцебросе, играли в «удмуртский квиддич» — ӵужонбол. Более 200 человек приняли участие в спортивно-развлекательном квесте «Испытания от Мастера Теней и старца Фура» по мотивам телешоу «Форт Боярд».

В тот же день возле набережной Ижевского пруда состоялся чемпионат по ловле на мормышку и блесну со льда «Счастливая удочка» («Шудо визнан»). В течение дня на Центральной площади проходил «Пельменный съест», где все желающие могли попробовать как обычные пельмени от производителей Удмуртии, так и равиоли, манты, пельмени с пестиками, зеленые пельмени с колысом, вареники с вишней, калегой, творогом и зеленью. Здесь же можно было купить замороженные полуфабрикаты.

В рамках фестиваля работала площадка «Пельменный привет», на которой все желающие могли бесплатно отправить открытку Пельменьфеста в любую точку России. 4 тысячи открыток с нее разлетелись по всей стране от Владивостока до Калининграда.

Во Дворце культуры «Металлург» в день фестиваля прошла ярмарка авторских изделий от дизайнеров Удмуртии с мастер-классами. На главной сцене праздника на Центральной площади выступали творческие коллективы. Весь день на фестивале действовали игровые зоны для детей.

Кульминацией «Всемирного дня пельменя» стало вручение главного приза праздника — годового запаса пельменей. Его выиграл 9-летний ученик ижевской школы №30 Петя Волков.