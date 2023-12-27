Жители Удмуртии могут выбрать новое название для фестиваля «Губи Фест»

Яр. Удмуртия. В Ярском районе решили поменять название открытого республиканского культурно-гастрономического фестиваля «Губи Фест» (с удм. — Грибной фестиваль) (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Инициаторами выступили члены Ярского районного Совета депутатов. Они предложили два названия — «Губи нунал» (Грибной день) и «Губи зор» (Грибной дождь).

На странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте» запустили опрос, чтобы местные жители помогли выбрать новое название. Они могут проголосовать за старый вариант, выбрать один из новых или предложить свой. Проголосовать можно до 15 января 2024 года.

Напомним, что культурно-гастрономический фестиваль «Губи Фест» ежегодно проходит в Ярском районе. В 2023 году его провели 26 августа на базе отдыха «ЯРсКАЯ».