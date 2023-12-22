В 2024 году в Воткинске впервые проведут фестиваль ледовых фигур «Благовест»

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске в 2024 году впервые состоится Рождественский ледовый фестиваль (0+). Об этом журналистам рассказала руководитель Центра активных коммуникаций Евгения Сундукова.

Она пояснила, что жителям Воткинска настолько понравился ежегодный Ледовый фестиваль ангелов и архангелов (0+) в Ижевске, что они стали просить устроить подобное мероприятие и в своём городе. Они писали в соцсетях Александру Бречалову и утверждали, что лед можно добывать из городского пруда Воткинска.

В 2024 году желание жителей Воткинска исполнится, и с 1 по 7 января в городе пройдет фестиваль ледовых скульптур «Благовест». Тематику, в которой будут выполняться ледяные творения, журналистам пока не рассекретили.

«Я думаю, что все сложится. Мы посмотрели температурный режим, минус уже идет, сроки у нас не сдвинутся, и красивые фигуры изо льда предстанут перед Благовещенским собором», — сообщила Евгения Сундукова.

Крещенский ледовый фестиваль ангелов и архангелов (0+) в Ижевске также продолжит существовать, в 2024 году он пройдёт с 7 по 19 января.

Напомним, что в Благовещенском соборе в Воткинске в ночь на 7 января впервые после долгого времени проведут службу.