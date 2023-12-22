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В 2024 году в Воткинске впервые проведут фестиваль ледовых фигур «Благовест»

08:30, 22 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В 2024 году в Воткинске впервые проведут фестиваль ледовых фигур «Благовест»
08:30, 22 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#лед
Фото: ИА «Сусанин»
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Скульптуры появятся рядом с Благовещенским собором.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске в 2024 году впервые состоится Рождественский ледовый фестиваль (0+). Об этом журналистам рассказала руководитель Центра активных коммуникаций Евгения Сундукова. 

Она пояснила, что жителям Воткинска настолько понравился ежегодный Ледовый фестиваль ангелов и архангелов (0+) в Ижевске, что они стали просить устроить подобное мероприятие и в своём городе. Они писали в соцсетях Александру Бречалову и утверждали, что лед можно добывать из городского пруда Воткинска.   

В 2024 году желание жителей Воткинска исполнится, и с 1 по 7 января в городе пройдет фестиваль ледовых скульптур «Благовест». Тематику, в которой будут выполняться ледяные творения, журналистам пока не рассекретили.

«Я думаю, что все сложится. Мы посмотрели температурный режим, минус уже идет, сроки у нас не сдвинутся, и красивые фигуры изо льда предстанут перед Благовещенским собором», — сообщила Евгения Сундукова. 

Крещенский ледовый фестиваль ангелов и архангелов (0+) в Ижевске также продолжит существовать, в 2024 году он пройдёт с 7 по 19 января.

Напомним, что в Благовещенском соборе в Воткинске в ночь на 7 января впервые после долгого времени проведут службу

08:30, 22 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
300
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#лед