«Большой хоровой собор» прошел в Ижевске

В столице Удмуртии состоялся 21-й концерт духовной музыки, приуроченный к празднованию Дня города.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 11 июня состоялся 21-й концерт духовной музыки, приуроченный к празднованию Дня города. «Большой хоровой собор» начался ровно в 20:00 со звона колокола Михайло-Архангельского собора. Именно около этого храма в 2018 году прошел праздник.

Художественным руководителем большого хорового праздника вновь стал Валерий Митрофанов.

«В 21-й раз разрешите благословить вас православным приветствием многолетия», - поприветствовал горожан митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

Открывал концерт Ижевский муниципальный камерный хор имени Петра Чайковского под руководством дирижёра Андрея Елисеева. Выступил у стен собора и государственный оркестр духовых инструментов Удмуртской Республики.

Песню детства многих гостей праздника «Пусть всегда будет солнце» исполнил сводный хор детских школ искусств Ижевска под руководством дирижёра Татьяны Сычёвой. Также в этом году к концерту присоединился Государственный ансамбль песни и танца «Италмас».

Подготовила Мария Биланюк.