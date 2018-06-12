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«Большой хоровой собор» прошел в Ижевске

11:25, 12 июня, 2018
11:25, 12 июня, 2018
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#культура\n#Ижевск\n#музыка\n#Удмуртия
Фото: Фото Марии Биланюк
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В столице Удмуртии состоялся 21-й концерт духовной музыки, приуроченный к празднованию Дня города.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 11 июня состоялся 21-й концерт духовной музыки, приуроченный к празднованию Дня города. «Большой хоровой собор» начался ровно в 20:00 со звона колокола Михайло-Архангельского собора. Именно около этого храма в 2018 году прошел праздник.

Художественным руководителем большого хорового праздника вновь стал Валерий Митрофанов.

«В 21-й раз разрешите благословить вас православным приветствием многолетия», - поприветствовал горожан митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

Открывал концерт Ижевский муниципальный камерный хор имени Петра Чайковского под руководством дирижёра Андрея Елисеева. Выступил у стен собора и государственный оркестр духовых инструментов Удмуртской Республики.

Песню детства многих гостей праздника «Пусть всегда будет солнце» исполнил сводный хор детских школ искусств Ижевска под руководством дирижёра Татьяны Сычёвой. Также в этом году к концерту присоединился Государственный ансамбль песни и танца «Италмас».

Подготовила Мария Биланюк.

11:25, 12 июня, 2018
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#культура\n#Ижевск\n#музыка\n#Удмуртия

 

 

 


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