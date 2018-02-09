«Пламя Ижевска» зажгут в парке имени Кирова

Фестиваль огненных скульптур пройдет 18 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Открытый фестиваль огненных скульптур «Пламя Ижевска» пройдёт 18 февраля в парке имени Кирова. Об этом сообщил замглавы городской администрации Дмитрий Чистяков.

В этом году с 9:00 до 16:30 восемь команд будут создавать скульптуры, а с 17:00 до 18:00 – демонстрировать выполненные работы до горения и в процессе его.

Участвовать в фестивале могут все желающие, команды – не более 5 человек

Команда должна иметь собственные инструменты. Материалы будут предоставлены организаторами.