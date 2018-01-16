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      XI Международный фестиваль циркового искусства стартует в Ижевске 7 марта

      13:04, 16 января, 2018
      13:04, 16 января, 2018
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      #культура\n#Ижевск\n#цирк\n#Удмуртия\n#фестиваль
      Фото: Государственный цирк Удмуртии
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      В столицу Удмуртии приедут около 150 цирковых артистов из различных стран мира.

      Ижевск. Удмуртия. XI Международный фестиваль циркового искусства пройдет в Ижевске. В этом году он продлится 5 дней, рассказала информагентству «Сусанин» начальник отдела по связям с общественностью и рекламе Государственного цирка Удмуртии Марина Томшич.

      Ежегодно фестиваль в Ижевске собирает аудиторию в несколько тысяч зрителей. На сцене выступают сотни артистов со всего мира. За 11 лет фестиваль стал важной составляющей культурной жизни не только Удмуртии, но и России.

      В этом году в Международном фестивале циркового искусства в Ижевске примут участие около 150 цирковых артистов из различных стран: Италии, Китая, КНДР, Португалии, России, Румынии, США, Украины, Франции.

      Братья Мартон (Италия).jpg

      Своё участие уже подтвердили:

      Синзянская акробатическая труппа «Ода юности», групповой эквилибр, (Китай);

      Цзинаньская акробатическая труппа, «Жонглирование шляпами» (Китай);

      дуэт «Флэш оф сплэш», воздушные ремни (Украина-Россия);

      «Лес Сандрос», эквилибр на катушках (Португалия);

      «Трио Ангелис», русская палка (Румыния);

      эквилибр Цаи Йонг (Китай);

      «Братья Мартон», силовая пара (Италия);

      клоун Дэвид Вассало (Италия-США);

      Джеффри Берхольт, двойная проволока (Франция);

      Мэтью Ричардсон «Затмение», воздушное Колесо Сира (США);

      Анатолий и Алексей Сокол, иллюзионный аттракцион «Сокол» (Россия);

      дрессированная обезьяна Мурада Хыдырова «Веселый канатоходец», (Россия);

      акробаты на велосипедах под руководством Леонида Ткаченко «Парад велосипедов», (Россия);

      «Вдохновение», воздушная гимнастка на трапеции Любовь Ульянкина (Россия);

      дрессированные попугаи под руководством Александра Оноприенко «Лиры», (Россия).

      Также на фестивале ждут уникальный иллюзионный аттракцион «Шоу воды, огня и света» под руководством заслуженного артиста России Анатолия Сокола («Росгосцирк»).

      13:04, 16 января, 2018
      473
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      #культура\n#Ижевск\n#цирк\n#Удмуртия\n#фестиваль

       

       

       

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