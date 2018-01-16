XI Международный фестиваль циркового искусства стартует в Ижевске 7 марта

В столицу Удмуртии приедут около 150 цирковых артистов из различных стран мира.

Ижевск. Удмуртия. XI Международный фестиваль циркового искусства пройдет в Ижевске. В этом году он продлится 5 дней, рассказала информагентству «Сусанин» начальник отдела по связям с общественностью и рекламе Государственного цирка Удмуртии Марина Томшич.

Ежегодно фестиваль в Ижевске собирает аудиторию в несколько тысяч зрителей. На сцене выступают сотни артистов со всего мира. За 11 лет фестиваль стал важной составляющей культурной жизни не только Удмуртии, но и России.

В этом году в Международном фестивале циркового искусства в Ижевске примут участие около 150 цирковых артистов из различных стран: Италии, Китая, КНДР, Португалии, России, Румынии, США, Украины, Франции.

Своё участие уже подтвердили:

Синзянская акробатическая труппа «Ода юности», групповой эквилибр, (Китай);

Цзинаньская акробатическая труппа, «Жонглирование шляпами» (Китай);

дуэт «Флэш оф сплэш», воздушные ремни (Украина-Россия);

«Лес Сандрос», эквилибр на катушках (Португалия);

«Трио Ангелис», русская палка (Румыния);

эквилибр Цаи Йонг (Китай);

«Братья Мартон», силовая пара (Италия);

клоун Дэвид Вассало (Италия-США);

Джеффри Берхольт, двойная проволока (Франция);

Мэтью Ричардсон «Затмение», воздушное Колесо Сира (США);

Анатолий и Алексей Сокол, иллюзионный аттракцион «Сокол» (Россия);

дрессированная обезьяна Мурада Хыдырова «Веселый канатоходец», (Россия);

акробаты на велосипедах под руководством Леонида Ткаченко «Парад велосипедов», (Россия);

«Вдохновение», воздушная гимнастка на трапеции Любовь Ульянкина (Россия);

дрессированные попугаи под руководством Александра Оноприенко «Лиры», (Россия).

Также на фестивале ждут уникальный иллюзионный аттракцион «Шоу воды, огня и света» под руководством заслуженного артиста России Анатолия Сокола («Росгосцирк»).