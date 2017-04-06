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      В Ижевске впервые покажут подлинники картин Айвазовского

      16:01, 06 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      16:01, 06 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      497
      0
      #культура\n#Ижевск\n#искусство\n#выставка\n#Удмуртия\n#художники\n#галерея
      Фото: пресс-служба ВЦ "Галерея"
      497
      0

      Выставку посвятят 200-летию художника.

      Ижевск. Удмуртия. Подлинники картин художника Ивана Айвазовского впервые привезут в Ижевск. Как сообщает пресс-служба выставочного центра «Галерея», показ посвящён 200-летию художника.

      Выставка начнет работать 13 апреля. В экспозиции также будут представлены подлинные произведения художников 19 – начала 20 веков: Андрея Шильдера, Григория Мясоедова, Руфина Судковского из коллекции Рыбинского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

      Большую часть зала займут морские пейзажи ижевских мастеров. На выставке будут представлены живопись, графика, декоративно-прикладное искусство.

      «Примечателен проект количеством участников – более 30 ижевских художников. Мы, конечно, сухопутные очень – далеко от моря. Но я знаю, что художники выезжают на пленэр к морю и пишут - опыт такой был практически у каждого. У кого-то в запасниках лежали работы незаконченные. Это повод дописать. Многие работы создавались непосредственно к выставке», - говорит заведующая выставочным отделом ВЦ «Галерея» Наталья Чалова.

      В пространстве выставки «Айвазовский» пройдут различные мастер-классы, концерты и встречи. 

      16:01, 06 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      497
      0
      #культура\n#Ижевск\n#искусство\n#выставка\n#Удмуртия\n#художники\n#галерея
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